Il 20 aprile 2010 sulla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, si è verificato uno dei più gravi disastri mondiali causati dall’uomo. Questo film racconta una storia di vitale importanza che molti non hanno visto: la storia dei 126 lavoratori che si trovavano a bordo della Deepwater Horizon quel giorno, sorpresi nelle più strazianti circostanze immaginabili – uomini e donne altamente specializzati che riponevano in un faticoso turno le speranze di tornare dalle loro famiglie ed alle loro vite sulla terraferma. In un attimo, si sono trovati catapultati nel giorno più brutto della loro vita, spinti a trovare il coraggio per combattere contro un inarrestabile inferno di fuoco nel bel mezzo dell’oceano e, quando tutto sembrava perduto, cercare di salvarsi l’un l’altro.

Deepwater – Inferno sull’oceano: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O’Brien, John Malkovich, Gina Rodriguez, Brad Leland, J.D. Evermore, Joe Chrest. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mark Wahlberg: Mike Williams

Kurt Russell: Jimmy Harrell

John Malkovich: Donald Vidrine

Gina Rodriguez: Andrea Fleytas

Dylan O’Brien: Caleb Holloway

Kate Hudson: Felicia Williams

Ethan Suplee: Jason Anderson

Brad Leland: Kaluza

Henry Frost: Shane Roshto

Jeremy Sande: Adam Weise

David Maldonado: Capitano Curt Kuchta

J.D. Evermore: Dewey A. Revette

Peter Berg: Skip

Streaming e tv

