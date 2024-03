Deep Impact: trama, cast e streaming del film su La7

Deep impact è il film in onda questa sera, domenica 3 marzo 2024, alle ore 21.15 su La7. Si tratta di un film del 1998 diretto da Mimi Leder e prodotto da Steven Spielberg. Narra delle vicende che precedono lo schianto di una cometa sul pianeta Terra, soggetto estrapolato dal film Meteor del 1979. Vediamo insieme trama e cast del film.

Trama

Il film è la storia di una strana cometa che sembra stia per schiantarsi sulla Terra. Tutto ha inizio quando Leo Beiderman (Elijah Wood), un adolescente che ama l’astronomia, scopre uno corpo celeste mentre sta guardando il cielo col telescopio. Quando il ragazzino avvisa il suo insegnante, l’uomo decide di informare immediatamente l’astronomo Marcus Wolf (Charles Martin Smith), che capisce si tratti di una cometa in rotta di collisione con la Terra. Mentre corre per avvisare le autorità, tuttavia, muore in un tragico incidente d’auto, senza riuscire a informare nessuno. Passa un anno e il mondo viene a sapere che una cometa si sta dirigendo verso la Terra e che lo schianto provocherà terribili conseguenze per gli esseri umani.

Tutte le massime istituzioni del globo uniscono le loro forze per organizzare una missione spaziale ed eliminare il corpo celeste. L’idea è quella di costruire un vettore, nominato il Messia, che atterrerà sulla cometa, facendola esplodere grazie a delle testate nucleari. In questo parapiglia generale si intrecciano le vite di persone completamente diverse tra loro: Leo con la fidanzata Sarah (Leelee Sobieski); Jenny Lerner (Téa Leoni), giornalista della MSNBC, che ha un rapporto travagliato col padre; Spurgeon ‘Fish’ Tanner (Robert Duvall), un anziano astronauta che guiderà il vettore spaziale; infine il presidente degli Stati Uniti d’America, Tom Beck (Morgan Freeman), che si trova costretto ad annunciare che nel Missouri il governo ha costruito delle caverne sotterranee in caso di emergenza, che possono ospitare fino a un milione di persone, selezionate però da un computer. Tra i fortunati ci sono Leo, con la sua famiglia, e Jenny. Il ragazzo, triste per non aver potuto portare con sé la fidanzata, decide di lasciare il rifugio e di raggiungerla. Anche la giornalista sceglie di lasciare il suo posto per concederlo a una collega con la figlia, e in cuor suo, spera di riconciliarsi col padre. Tutto precipita quando la missione fallisce e la cometa non si distrugge completamente, ma si spezza solo a metà…

Deep Impact: il cast del film

Tra i protagonisti del film troviamo Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman, Aleksandr Baluyev, James Cromwell, Ron Eldard, Maximilian Schell, Mary McCormack, Leelee Sobieski, Dougray Scott, Blair Underwood, Jon Favreau. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Robert Duvall: Spurgeon “Fish” Tanner

Téa Leoni: Jenny Lerner

Elijah Wood: Leo Beiderman

Vanessa Redgrave: Robin Lerner

Maximilian Schell: Jason Lerner

James Cromwell: Alan Rittenhouse

Ron Eldard: Dr. Oren Monash

Jon Favreau: Dr. Gus Partenza

Laura Innes: Beth Stanley

Mary McCormack: Andrea “Andy” Baker

Richard Schiff: Don Beiderman

Leelee Sobieski: Sarah Hotchner

Blair Underwood: Mark Simon

Morgan Freeman: Pres. Tom Beck

Bruce Weitz: Stuart Caley

Kurtwood Smith: Otis Hefter

Charles Martin Smith: Marcus Wolf

Derek de Lint: Theo Van Sertema

