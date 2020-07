Dear John: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 luglio 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Dear John, film diretto da Lasse Hallström, adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks Ricordati di guardare la luna e racconta la storia d’amore tra John Tyree e Savannah Lynn Curtis, interpretati da Channing Tatum e Amanda Seyfried. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film nel dettaglio.

Trama

John Tyree è un ragazzo ribelle, cresciuto senza madre, che vive assieme al padre, con il quale ha un rapporto tormentato. Per placare la sua inquietudine adolescenziale, John decide di arruolarsi nell’esercito. Tornato a casa in licenza, John passa la maggior parte del suo tempo a praticare surf. Un giorno, recuperando una borsa caduta in mare, conosce la bella Savannah Lynn Curtis. Tra i due ragazzi scatta subito il colpo di fulmine, trascorrendo ogni istante assieme, fino al giorno in cui John è costretto a ripartire. Da quel momento John e Savannah si ripromettono di tenersi in contatto scrivendosi appassionate lettere d’amore. Dopo un anno John sta per tornare a casa per vivere serenamente la sua storia d’amore con Savannah, ma gli attentati dell’11 settembre 2001 gli faranno cambiare progetto…

Dear John: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Dear John in onda oggi su Tv8? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Channing Tatum: John Tyree

Amanda Seyfried: Savannah Lynn Curtis

Henry Thomas: Tim Wheddon

Richard Jenkins: Mr. Tyree

Scott Porter: Randy

D. J. Cotrona: Noodles

Cullen Moss: Rooster

Streaming e tv

Dove vedere Dear John in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 luglio 2020 – in diretta su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite il sito di Tv8.

