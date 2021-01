Deadpool: trama, cast, trailer e streaming del film con Ryan Reynolds su Italia 1

Questa sera, domenica 31 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda il film Deadpool, pellicola del 2016 diretto da Tim Miller con protagonista Ryan Reynolds, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. Si tratta di un “Mercenario chiacchierone” che combatte i “cattivi”. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutto quello che c’è da sapere. Appuntamento stasera dalle 21.20.

Trama

Il film inizia con Deadpool che tende un agguato a un convoglio per eliminare Francis, l’uomo che lo ha terribilmente sfigurato. Lo stesso protagonista del film, con fare irriverente e battute a volte “sconcie”, invita gli spettatori a conoscere la sua storia personale: due anni prima era Wade Wilson, ex soldato delle forze speciali che, dopo essere stato congedato con disonore, ha intrapreso la carriera di mercenario. Un giorno, dopo aver minacciato su commissione uno stalker, Wade si reca nel losco pub per sicari che frequenta di solito, gestito dall’amico Weasel: qui si organizza periodicamente una lotteria, chiamata dead pool, in cui si scommette su chi sarà il prossimo a morire. Quella stessa sera, Wade incontra una ragazza, Vanessa.

Tra i due – secondo la trama di Deadpool – il colpo di fulmine è immediato, tanto che sboccia in un amore reciproco, nella convivenza e, infine, nella proposta di matrimonio di Wade; tuttavia, dopo aver ricevuto il fatidico sì, l’uomo ha un malore improvviso che lo fa stramazzare a terra. Le analisi mediche rivelano che è affetto da un cancro terminale. Vanessa non vuole arrendersi e cerca di stargli ancora più vicino, ma Wade è distrutto e senza più alcuna speranza. Al pub di Weasel incontra un misterioso avventore che si presenta come un “reclutatore”, il quale è a conoscenza del passato nelle forze speciali del mercenario e afferma di essere in grado non solo di farlo guarire dal cancro, ma addirittura di donargli poteri sovrumani: trasformarlo cioè in un supereroe.

Deadpool: il cast del film Marvel

Abbiamo visto la trama di Deadpool, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli interpretati:

Ryan Reynolds: Wade Wilson / Deadpool

Ed Skrein: Francis Freeman / Ajax

Morena Baccarin: Vanessa Carlysle

Andre Tricoteux: Peter Rasputin / Colosso

Brianna Hildebrand: Ellie Phimister / Testata Mutante Negasonica

T. J. Miller: Jack Hammer III / Weasel

Gina Carano: Christina / Angel Dust

Leslie Uggams: Al

Jed Rees: Reclutatore

Karan Soni: Dopinder

Style Dayne: Jeremy

Kyle Cassie: Gavin Merchant

Isaac C. Singleton Jr.: Boothe

Rob Hayter: Bob

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Deadpool, il film basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ottava pellicola della serie sugli X-Men, in onda questa sera su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere Deadpool in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 31 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, 506 in HD, o al tasto 106 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

