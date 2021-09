Dazn down, l’app non funziona: cosa è successo

DAZN DOWN OGGI – Dazn non funziona. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 settembre 2021, in occasione delle partite di Serie A (quinta giornata d’andata) Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli la piattaforma streaming ha smesso di funzionare regolarmente. Tantissimi utenti in Italia hanno riscontrato problemi con l’app che non ha dato la possibilità di assistere ai match in diretta. Problemi che sono stati confermati anche dal sito specializzato downdetector.

Il problema viene riscontrato su tutti i dispositivi: smartphone, tablet e smartTv. Imbufaliti gli utenti che su Twitter stanno protestando chiedendo rimborsi e chiarimenti. In particolare, alla maggior parte degli abbonati, è apparsa una scritta che recita in diverse lingue: “Al momento c’è un problema nell’aprire Dazn. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi”. Il problema si è poi risolto (almeno in gran parte d’Italia) intorno alle ore 19. Quando le due partite di Serie A segnavano il 30′ minuto di gioco…