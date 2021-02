Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 9 febbraio

Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi – 9 febbraio – di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La puntata di oggi della fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, martedì 9 febbraio 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ma quali sono le anticipazioni per la puntata di stasera, 9 febbraio? Can e Sanem cercheranno di superare i nuovi ostacoli che si oppongono al loro amore. In particolare, dovranno fare i conti con la volontà di Huma, determinata ad impedire un legame definitivo tra il figlio e la giovane Sanem. Ma dall’altra parte, per la sorella di Sanem e per il fratello di Can sembra che tutto proceda a gonfie vele. Infatti, Emre e Leyla sono pronti a convolare a nozze! Così, Huma – secondo le anticipazioni della puntata di oggi – sarà costretta a correre ai ripari, pur prendendo atto della scelta di suo figlio. La donna proverà a distogliere i ragazzi dal loro reciproco amore, affidando un duro compito a Leyla. La ragazza dovrà portare a termine una serie di impegni prima di poter partire per il viaggio di nozze.

