Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 3 marzo

Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi – 3 marzo – di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La puntata di oggi della fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, mercoledì 3 febbraio 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere Daydreamer in streaming, ma quali sono le anticipazioni per la puntata di stasera, 3 marzo? Continua la storia d’amore di Can e Sanem. Nella seconda parte dell’episodio 128 Can (Can Yaman) escogita un piano per trascorrere del tempo con la bella Sanem (Demet Ozdemir). In che modo? Mettendo fuori uso la sua barca in modo da dover chiedere ospitalità alla ragazza. Così facendo, inoltre, Can avrebbe l’occasione perfetta per stare accanto al padre malato. Dinanzi a queste richieste, seppur un po’ controvoglia, Sanem accetta di andargli incontro ma a condizione che Can si sistemi nel capanno della tenuta, quello che presto diventerà il nuovo rifugio del nostro fotografo.

