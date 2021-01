Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere puntata oggi, 14 gennaio

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, in prima serata (ore 21,30 circa) su Canale 5 va in onda Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir, nei panni dei protagonisti Can e Sanem. Ma dove è possibile vedere la puntata di oggi di Daydreamer – Le ali del sogno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, giovedì 14 gennaio 2021, in prima serata tv, alle ore 21,30 (circa). Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre (505 in HD, 105 del decoder Sky).

Daydreamer streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate della serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Le anticipazioni

Sanem, dopo aver tenuto il discorso per il lancio della nuova campagna, vuole parlare con Can che però è costretto a lasciare l’evento a causa di un malore di Huma. Il rapporto tra Can e Sanem è sempre più complicato: il ragazzo le rimprovera di voler lasciare l’agenzia a causa di Yigit, con il quale sta passando molto tempo per la loro collaborazione lavorativa. Nel frattempo non manca anche la gelosia di Sanem causata da Polen che vuole convincere Can a scattare delle foto da pubblicare sul suo nuovo libro di ricette e di cucina. Infine, durante una cena a casa di Can, Emre chiede a Leyla di rimanere amici ma la ragazza rifiuta perché non lo ritiene una persona sincera.

