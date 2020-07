Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 9 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 9 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 9 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 9 luglio

Cosa succede nella puntata di oggi? Sanem ha fatto colpo su Remide con l’idea di realizzare una campagna pubblicitaria autenticamente biologica, consigliandole di usare delle erbe aromatizzate per i suoi prodotti e per renderli unici anche agli occhi della concorrenza. Remide quindi è pro Sanem e per la prima volta in quell’azienda c’è almeno una persona che non vede tutto il mondo dall’alto del suo naso. Remide, poi, ha fiutato l’interesse tra Sanem e Can, per cui decide di organizzare una trappola e li convince a raggiungerli nella sua fabbrica. Visitando i nuovi capannoni allestiti per la campagna, Remide decide di chiuderli lì dentro per qualche ora da sole, per farli schiarire le idee. Sanem, che non ha intenzione di tornare a lavorare per quell’azienda, ha anche scoperto che Can sta per partire. In quella trappola d’amore, i due avranno modo di discutere e anche evitare di cedere alla tentazione. Can si ferisce a un braccio e Sanem lo medica fasciandolo con la sua bandana. Quando, sul più bello, i due stanno finalmente per cedere, si aprono le porte del capanno.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

