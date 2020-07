Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 8 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 8 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 8 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 8 luglio

Cosa succede nella puntata che va in onda questo pomeriggio di Daydreamer? Can e Sanem hanno passato l’intera giornata a lavorare insieme in giardino, l’attrazione è innegabile, ma Can deve calmarsi e Sanem del resto è stata chiara: non è interessata. Can allora va a correre sugli scogli per distrarsi, ma quando trova Aylin triste e sconsolata davanti casa sua che gli confessa di essere innamorata di Emre, ma lui continua a non rispondere alle sue telefonate. Aziz l’ha buttata fuori dall’azienda senza motivo e lei sostiene di essere innocente, di star pagando per colpe che non sono sue e a quel punto Can, comprensivo, sotterra l’ascia di guerra. Aylin ovviamente sta giocando d’astuzia perché vuole mettere mano sulle loro ricchezze ed appropriarsi della loro azienda. Can ha abboccato all’amo, così parla con Emre cercando di farlo ragionare.

Intanto Sanem porta i documenti in ufficio, ma scopre che è in corso un’epidemia a causa di un avvelenamento da pollo. Peccato che stiano arrivando tutti per la riunione, inclusa la proprietaria dell’azienda di allevamento, allora Sanem è costretta a prendere in mano le redini della situazione e sarà lei stessa a condurre la riunione, facendo colpo su Remide, la proprietaria dell’azienda.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

