Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 23 luglio su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 23 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 23 luglio 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 23 luglio

Cosa vedremo nella puntata di oggi pomeriggio? Guerra aperta tra Sanem e Polen. Ora che entrambe hanno chiarito la propria posizione, faranno di tutto per conquistare il cuore di Can. Si sfideranno persino a colpi di arco e frecce pur di impressionare il bel fotografo. Il giorno del suo compleanno, Sanem ha organizzato la festa per Polen per impedire che la ragazza trascorresse una serata da sola con Can. Purtroppo, Guliz la informa che Polen ha fatto portare tutte le sue cose a casa di Can e che ha intenzione di consolidare il loro rapporto. Amareggiata, Sanem deciderà di non presentarsi alla festa di compleanno, piuttosto preferisce raggiungere Ceycey a teatro. Can si accorge immediatamente dell’assenza di Sanem e corre da lei, intenzionato a svelarle di essere lui l’Albatros. Allora si veste esattamente come la sera del primo bacio al buio con Sanem, sarà così che le svelerà il suo segreto.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

