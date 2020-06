Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 22 giugno su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la nuova serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è protagonista Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 16 giugno 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 16 giugno 2020.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 22 giugno

In questo episodio, che va in onda oggi pomeriggio, vedremo Can assicurarsi la collaborazione con la modella Arzu, nonostante i tentativi di sabotaggio di Sanem. La gelosia della ragazza è forte, non tollera che la modella gironzoli attorno a Can e fa di tutto per impedire che quei due trascorrano del tempo insieme da soli, inventandosene di tutti i colori. Durante il servizio, Arzu rimane vittima di uno scherzo di cattivo gusto: non è chiaro se si sia trattato di un gesto involontario o se qualcuno abbia tentato di avvelenarla. Fatto sta che il suo drink era a base di fragola e Arzu è allergica alle fragole. Sanem, una volta rimasta sola con Can, lo allontana intimandogli di comparsi in modo più consono quando si trovano con gli altri. Can, deluso, allora decide che da quel momento in poi si comporterà semplicemente come il suo capo e nulla più.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

Potrebbero interessarti Belen e Stefano De Martino parteciperanno a Temptation Island 2020: l’indiscrezione Lucifer 5: Netflix ha svelato per errore la data d’uscita dei primi otto episodi Rita Dalla Chiesa vuole l’estinzione del popolo cinese