Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 15 giugno su Canale 5

Su Canale 5, al posto di Uomini e Donne, arriva una nuova serie televisiva turca ad intrattenere il pubblico con protagonista Can Yaman, volto già conosciuto per aver recitato in Bitter Sweet. A partire da mercoledì 10 giugno, alle ore 14:45, la nuova serie televisiva turca intitolata Daydreamer – Le ali del sogno, intratterrà il pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 15 giugno 2020.

Daydreamer, Le ali del sogno: le anticipazioni della puntata in onda il 15 giugno

Cosa è successo nella precedente puntata? Nella precedente puntata, abbiamo visto Sanem rimuginare sul bacio infuocato scambiato alla festa con un uomo misterioso. In più, durante questa puntata, Sanem ha incontrato per la prima volta Can. Costui, ormai presosi la responsabilità dell’azienda di famiglia, ha inserito una nuova policy per i suoi dipendenti, ma Leyla non ci sta, rifiuterà di sottoporsi al controllo dei cellulari e rischierà di farsi licenziare.

Nella puntata del 15 giugno, Leyla è in pericolo. I nuovi protocolli di sicurezza voluti da Can hanno messo in crisi molti dipendenti, tra cui Leyla, la primogenita degli Aydin. La ragazza ha protestato ed è stata sospesa dall’incarico di segretaria per tre giorni. Sanem teme che anche sua sorella rischi il licenziamento e così ha accettato di collaborare con Emre, non capendo di essere caduta nelle mani del nemico. Emre ha intenzione di boicottare Can ed escluderlo dall’azienda. Sanem è preoccupata per il suo padre e l’attività di famiglia, così Emre la colpisce nel suo punto debole e, in cambio di un generoso assegno per sostenere il supermercato di famiglia, Sanem dovrà spiare da vicino Can. Le fa credere che il fratello è un uomo cattivo e bugiardo, facendo il doppio gioco. Daydreamer vi aspetta su Canale 5 dalle ore 14:45.

