Davide e Golia: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, venerdì 1 luglio 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film Davide e Golia, pellicola del 2016 diretta dai fratelli Wallace. Il film si ispira alle vicende bibliche dell’incontro fra Davide e Samuele e dello scontro fra Davide e Golia, secondo quanto narrato nell’Antico Testamento. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Davide e Golia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nuova rivisitazione del mitico duello raccontato nella Bibbia fra il pastorello Davide (Matt Berberi), armato di una semplice fionda, e Golia (Michael Foster), il temibile gigante dei Filistei. Il destino del popolo di Israele è nelle mani di un semplice pastore che dovrà trasformarsi in un potente guerriero ed affrontare un invincibile nemico per entrare nella leggenda come simbolo della fede e del coraggio che trionfano sulla bruta violenza. Dopo che Re Saulo ha perduto il favore di Dio, il profeta Samuele unge il giovane pastore Davide come futuro re d’Israele al posto di Saulo, e lo addestra – con l’aiuto dei guerrieri Jashob, Eleazar e Shammah – per renderlo un abile combattente, che si scontrerà con il più temibile fra i guerrieri filistei: Golia.

Davide e Golia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa pellicola del 2016, tra cui Matt Berberi e Michael Foster. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Matt Berberi: Davide

Michael Wayne Foster: Golia

John Knox: Samuele

Rodger Halston: Saulo

Devin Brooke: Michal

Jason Tobias: Eleazar

Anthony Marks: Jashob

Les Brandt: Shammah

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Davide e Golia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.