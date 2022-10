Chi è Davide Cagnes, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Davide Cagnes, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Davide ha 17 anni e viene da Montebelluna, in provincia di Treviso. Si definisce un seduttore. Considera la discoteca una seconda casa e ama molto andare a ballare. Adora cantare il neomelodico e la utilizza come tattica per avvicinare le ragazze. La mamma nel video di presentazione dice che lo vede ancora molto infantile e superficiale in quanto pensa solo al ballo, alle ragazze, al motorino e a giocare. Il suo sogno è quello di aprire un salone insieme alla mamma e diventare parrucchiere.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Davide Cagnes de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.