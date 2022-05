David di Donatello 2022: conduttore, nomination, a che ora inizia e streaming

Martedì 3 maggio si svolge l’edizione 2022 dei David di Donatello, uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici italiani che, ogni anno, premia le pellicole destinate al grande schermo. La cerimonia di premiazione viene trasmessa in diretta dalla Rai e si svolge presso gli studi di Cinecittà a Roma. Ma cosa sappiamo della 67esima edizione? Chi conduce e chi sono i film e gli artisti candidati? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sui David di Donatello 2022.

Nomination

Nel corso della cerimonia saranno assegnati ben 25 premi, tra cui anche i David Speciali. Si tratta di una cerimonia organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano, con i Premi David di Donatello e dalla Rai. Piera Detassis è sia presidente che direttrice artistica dell’Accademia. La 67esima edizione prevede l’assegnazione da parte della giuria dell’Accademia del cinema Italiano di ben 21 riconoscimenti quest’anno che vanno ai film usciti in Italia dall’1 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 al cinema. Come eccezione, sono candidati anche film che sono stati distribuiti anche in modo differente rispetto alla tradizionale sala. Soltanto 1 David invece è destinato al cinema straniero. Di seguito vediamo le nomination ai David di Donatello 2022:

Miglior film

Aria Ferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior regia

Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio)

Leonardo Di Costanzo (Ariaferma)

Leonardo Di Costanzo (Ariaferma) Gabriele Mainetti (Freaks Out)

Giuseppe Tornatore (Ennio)

Mario Martone (Qui rido io)

Miglior regista esordiente

Gianluca Jodice (Il Cattivo Poeta)

Maura Delpero (Maternal)

Francesco Costabile (Una Femmina)

Alessio Rigo De Righi-Matteo Zoppis (Re Granchio)

Laura Samani (Piccolo Corpo)

Miglior attore protagonista

Elio Germano (America Latina)

Silvio Orlando (Ariaferma)

Filippo Scotti (È stata la mano di Dio)

Franz Rogowski (Freaks Out)

Toni Servillo (Qui Rido io)

Migliore attrice protagonista

Swami Rotolo (A Chiara)

Miriam Leone (Diabolik)

Aurora Giovinazzo (Freaks Out)

Rosa Palasciano (Rosa)

Maria Nazionale (Qui Rido Io)

Per visionare l’elenco completo delle nomination potete cliccare qui.

David di Donatello 2022: a che ora inizia e chi è il conduttore

La conduzione dei David di Donatello è affidata ancora una volta al fedelissimo Carlo Conti, volto iconico della Rai che quest’anno avrà al suo fianco un altro nome ben distinto. Dagli studi di Cinecittà ci sarà anche Drusilla Foer, che ha affiancato Amadeus alla conduzione per una notte del Festival di Sanremo 2022 e che si appresta a replicare il successo anche con Carlo Conti. A che ora inizia la cerimonia? L’appuntamento in diretta dagli studi di Cinecittà è fissato per le ore 21:25.

Streaming e TV

Come già anticipato, la cerimonia dei David di Donatello viene trasmessa in diretta sul canale principale di Viale Mazzini, per cui a partire dalle ore 21:25 è possibile seguire la diretta televisiva dell’evento su Rai 1. Il canale è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky. In alternativa è possibile seguire l’appuntamento con il cinema italiano anche attraverso RaiPlay, che consente di seguire in live streaming ciò che viene trasmesso in TV.