Chi è Daria Colombo, la moglie di Roberto Vecchioni, Sanremo 2024, figli, figlio, figlia, ex, tradimento, Irene Bozzi

Roberto Vecchioni è ospite questa sera a Sanremo 2024 nella serata delle Cover (Duetti) del Festival. Ma qual è la vita privata del cantautore? Chi è la moglie? L’artista ha avuto due mogli. L’attuale si chiama Daria Colombo. Si è sposato per la prima volta nel 1973, con la psicoterapeuta Irene Bozzi. Dall’unione nel 1975 è nata la figlia Francesca, ma nel giro di pochi anni qualcosa nel rapporto si è incrinato. Dopo tanti anni Vecchioni ha fatto sapere di essere stato tradito dalla prima moglie. Tutto è accaduto mentre si trovava sulle colline di Firenze. “Ero sulle colline intorno a Scandicci con la mia prima moglie, quando ho scoperto il suo tradimento”, ha raccontato il cantante. Proprio il grande dolore del tradimento e la successiva separazione portarono al cantante l’ispirazione per la canzone “Due giornate fiorentine”, uscita ben 46 anni fa.

Dopo la scoperta del tradimento è finito il matrimonio con Irene Bozzi. “La mia ex moglie mi lasciò da solo per raggiungere il suo amante in albergo. Lo intuii, glielo chiesi. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, pensai che era stato tutto finto. Con il tempo ho capito che l’amore non finisce mai. È soltanto incarnato da un altro volto”. In seguito alla scoperta del tradimento la coppia si è separata, ma l’affetto – nel tempo – è rimasto.

Nel 1981, qualche tempo dopo il divorzio, Roberto Vecchioni ha incontrato la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie, Daria Colombo, con cui sta ancora oggi. Classe 1955, Daria Colombo è nata a Verona il 13 aprile. Di professione fa la giornalista, anche se all’inizio della sua carriera lavorativa ha iniziato nel mondo teatrale e cinematografico.

Grazie alle sue doti di scrittrice, ha collaborato negli anni con importanti testate giornalistiche come Il Corriere della Sera e L’Unità. Oltre al lavoro, però, sin dai primi anni Duemila Daria Colombo si è impegnata nel sociale, fondando Il Movimento dei Girotondi – un movimento a salvaguardia della giustizia italiana – insieme ad altre associazioni a sostegno dei bambini di strada, soprattutto in Kenya.

Dal matrimonio con Daria sono nati altri tre figli: Carolina, Arrigo, (purtroppo prematuramente scomparso) ed Edoardo. Roberto Vecchioni ha anche parlato dell’omosessualità della figlia: “L’ho sempre saputo e non ci ho mai badato. Trent’anni fa, sono stato un anticipatore. Credo che l’amore sia universale. Ho accompagnato Francesca tre volte ad Amsterdam per la fecondazione assistita; alla fine sono arrivate due gemelline che oggi hanno 9 anni. So che lei l’ha fatto per me, perché voleva farmi diventare nonno. Poi anche Carolina ha avuto due figlie. Per tutte e quattro, sono un nonno che gioca tanto”.