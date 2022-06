Danza con me (replica) streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Roberto Bolle

Roberto Bolle torna in TV con una replica di Danza con me, precisamente dell’ultima edizione andata in onda per la prima volta l’1 gennaio 2022 e di ritorno in prima serata sui piccoli schermi sabato 18 giugno 2022. L’appuntamento è fissato di sabato sera, ma dove vedere in diretta TV e live streaming lo show con il noto ballerino? Lo spettacolo è giunto alla quinta edizione e alla conduzione spiccano Serena Rossi e Lillo. Lo show è stato dedicato a Carla Fracci, venuta a mancare a maggio 2021. Il cast che ha accompagnato Roberto Bolle è ricchissimo e trae spunto soprattutto dal mondo dello spettacolo. Ci sono personaggi come John Malkovich, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Colapesce Dimartino, Frida Bollani Magoni, Valerio Lundini, Boosta, Svetlana Zakharova, Melissa Hamilton, Nicoletta Manni e le Farfalle. Ma vediamo dove seguire in diretta TV e live streaming il programma.

In TV

Come anticipato, la Rai ha voluto mandare in onda la replica di Danza con me, relativo alla quinta ed ultima edizione. L’appuntamento è fissato in prima serata su Rai 1 sabato 18 giugno 2022, alle ore 21:25. Chi vuole seguire la diretta televisiva dello show con Roberto Bolle può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD; chi dispone di un dispositivo Sky può pigiare il tasto 101.

Danza con me streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire lo spettacolo di danza con Roberto Bolle anche in diretta streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay, servizio messo a disposizione degli utenti Rai che funziona gratuitamente previa registrazione. Effettuando il login anche tramite Facebook o Google, potrete accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla piattaforma. Per seguire il live streaming di Danza con me potrete selezionare la diretta di Rai 1, sia tramite desktop che via app.