Chi è Daniele Cabras, il tiktoker e inviato del PrimaFestival di Sanremo 2024. Anni, età, lavoro, Instagram, video, fidanzata, TikTok

Daniele Cabras è un giovane TikToker sardo, molto popolare anche su Instagram e Facebook, per i suoi video in cui ironizza sulla sua famiglia, e in cui tanti ragazzi possono immedesimarsi. Dopo questo grande successo social, è stato scelto come uno degli inviati del PrimaFestival di Sanremo 2024, insieme a Mattia Stanga. Alla conduzione Paola e Chiara. Il programma va in onda subito dopo il Tg1 dal 3 al 10 febbraio.

Daniele Cabras è anche conosciuto come Dany The Gaggio. Sardo, ha fatto proprio della sua provenienza e del suo accento il suo punto di forza: la cadenza tipica della regione in cui è nato e vive lo hanno reso uno dei più divertenti e popolari della rete. Nato a Domus de Maria, paesino a Sud della Sardegna in provincia di Cagliari, Daniele Cabras è un perito elettrotecnico. La sua vita è sicuramente cambiata negli ultimi anni grazie ai social. Comunque Daniele ha scelto di continuare a lavorare nell’ambito della sicurezza all’interno del Forte Village di Pula.

Dany The Gaggio è diventato famoso in rete soprattutto grazie all’imitazione dei bambini, così come quella dei genitori, ironizzando sugli stereotipi che riguardano la madre e il padre. Ha scritto anche un libro, Un ragazzo tenero. Le avventure impossibili di Dany the Gaggio, e nel 2022 è sbarcato sul piccolo schermo con il cast di Generazione LOL, serie in 8 episodi di circa 7 minuti ciascuno prodotta da This is Hello per Prime Video. Il nome “The Gaggio” indica, nel dialetto sardo, il personaggio bifolco e un po’ rozzo. “Il gaggio è il personaggio per eccellenza. Un’istituzione delle mie pagine – ha spiegato lui – . A me fanno morire davvero quelli che parlano così quindi quando parlo mi spacco da solo. Mi riascolto gli sketch e muoio dal ridere”

Insieme a Mattia Stanga, altro celebre personaggio di TikTok, Daniele Cabras ricoprirà il ruolo di l’inviato speciale del PrimaFestival di Sanremo 2024. Una grande occasione per farsi conoscere dal pubblico di Rai 1. Sulla sua vita privata è molto riservato. Su Instagram Daniele Cabras è seguito da oltre 1 milione di persone.