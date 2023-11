Dampyr è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, 17 novembre 2023, alle ore 21.15. Si tratta dell’opera prima diretta da Riccardo Chemello e basata sull’omonimo fumetto italiano. Il film segna l’avvio dell’Universo Cinematografico Bonelli (UCB), universo condiviso con altri progetti cinematografici e televisivi realizzati dalla Bonelli Entertaiment, nuova divisione della casa editrice. Vediamo insieme la trama e il cast.

Il film è ambientato durante la guerra dei Balcani nei primi anni Novanta e racconta la storia di Harlan Draka (Wade Briggs), un truffatore che finge di essere un dampyr, un ibrido metà umano e metà vampiro. L’uomo si guadagna da vivere liberando i villaggi da spiriti malvagi inesistenti, che riuscirebbe a uccidere grazie alla sua presunta natura, imbrogliando così gli ingenui e superstiziosi paesani. Quando dei soldati attaccati dai vampiri lo contattano, Harlan scopre che le leggendarie creature esistono davvero e che, in verità, lui è realmente un dampyr. È così che si ritroverà a indagare sulle sue origine e imparare a gestire i suoi nuovi poteri per poter distruggere un terribile nemico…

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey, Radu Andrei Micu, Ionut Grama, Luke Roberts, Florin Fratila, Madalina Bellariu Ion, Andreea Coff, Alice Cora Mihalache, Alexandra Poiana. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Dampyr in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 novembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.