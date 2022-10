Chi è Damiano Saveroni, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Damiano Saveroni, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Damiano ha 17 anni e arriva da Tivoli. E’ cresciuto orfano di padre, che lo ha abbandonato quando aveva appena 4 anni. Ha scelto di partecipare alla trasmissione televisiva de Il Collegio per imparare a rispettare le regole, dato che fino ad oggi non c’è quasi mai riuscito. Definito da tutti come “vulcanico”. Con questa esperienza spera d’imparare a essere meno permaloso e soprattutto irascibile. In particolare, il ragazzo vorrebbe imparare a seguire delle regole nella propria vita, cosa che purtroppo gli riesce difficile da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni.

Streaming e tv

