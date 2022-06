DallarenaLucio streaming e diretta tv: dove vedere l’evento dedicato a Lucio Dalla

Stasera, venerdì 3 giugno 2022, a partire dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda Dallarenalucio, la serata evento è dedicata a Lucio Dalla, a dieci anni dalla scomparsa. Alla conduzione Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia. Lo show è registrato ieri, 2 giugno, nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Durante la serata Carlo Conti e Fiorella Mannoia renderanno omaggio a Lucio Dalla. Una grande festa per celebrare l’artista bolognese a dieci anni dalla morte. Dove vedere DallarenaLucio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento per Lucio Dalla, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 giugno 2022 – alle ore 20,30 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre).

DallarenaLucio streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Durata

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming DallarenaLucio, ma quanto dura (durata) lo show in onda su Rai 1? La messa in onda è, come detto, prevista dalle ore 20,30. Alle ore 23,55 poi la linea passerà al TG1. La durata complessiva della serata sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).