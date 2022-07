Dalla strada al palco: il programma di Nek su Rai 2. Anticipazioni e artisti

Dalla strada al palco: il programma di Nek su Rai 2. Anticipazioni e ospiti, artisti. 12 luglio

Dalla strada al palco è il titolo del nuovo programma di Rai 2 condotto da Nek e in onda questa sera, martedì 19 luglio, in prima serata. Al centro il mondo eclettico ed originale degli artisti di strada. Il nuovo show è nato da un’idea originale di Carlo Conti, con la conduzione di Nek. Ma quali sono gli ospiti, gli artisti di strada, il format e le anticipazioni di Dalla strada al palco? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni

Stasera Nek condurrà la puntata finale, nella quale verrà decretato il vincitore assoluto. Quindici i finalisti, scelti nel corso delle puntate precedenti dal pubblico e da alcuni “passanti importanti”, che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia. Si chiude così l’inedito racconto che ha portato sullo schermo le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti e artiste che hanno scelto le piazze e le strade per vivere il loro sogno ed esprimere il loro talento e la loro arte, spaziando dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria fino a performance innovative capaci di stupire ed emozionare per la loro originalità.

Streaming e tv

Ma dove vedere Dalla strada al palco? In tv o in streaming? Il talent condotto da Nek viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera, martedì 19 luglio 2022 alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming lo show può farlo collegandosi a RaiPlay.