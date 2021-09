Da grande: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Alessandro Cattelan

Quante puntate sono previste per Da grande, lo show che segna l’arrivo su Rai 1 di Alessandro Cattelan in onda in prima serata tv? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 2 puntate. Entrambe in prima serata tv. Di seguito la programmazione dello show su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 19 settembre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: domenica 26 settembre, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Da grande in onda su Rai 1? Ogni puntata dello show andrà in onda dalle ore 21,25 fino a poco dopo la mezzanotte. In totale 155 minuti (2 ore e 35 minuti).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Da grande, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 19 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.