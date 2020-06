Da 5 Bloods – Come fratellli, il primo film di Spike Lee arriva su Netflix: trama, cast, streaming

Il 12 giugno 2020 arriva su Netflix il primo film prodotto ad hoc da Spike Lee. Da 5 Bloods – Come fratelli racconta la storia di quattro soldati afroamericani sopravvissuti alla guerra del Vietnam. Le riprese del film sono partite a marzo 2019, si sono svolte tra Vietnam e Thailandia e il primo trailer è stato diffuso a cura di Netflix il 18 maggio 2020. Un film atteso da tanti appassionati del cinema di Spike Lee, prodotto da 40 Acres & a Mule Filmworks. Ma di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast?

Da 5 Bloods – Come fratelli, la trama

Come già accennato, il film racconta la storia di quattro soldati afroamericani di ritorno dalla guerra del Vietnam. Conosciamo Paul, Otis, Eddie e Melvin. Lasciatasi la guerra alle spalle, questi quattro uomini decideranno di tornare volontariamente nel territorio asiatico dopo anni dall’ultima volta, mossi da una missione speciale: devono cercare il corpo del loro leader, morto durante il conflitto, e scoprire dove si trova il tesoro nascosto in passato.

I quattro soldati saranno aiutati dal figlio di Paul e troveranno un paese messo a dura prova dallo sterminio e dalla ferocia della guerra, dovendo fare i conti con la diffidenza e l’odio della popolazione locale. Ancora una volta, dovranno affrontare una natura ostile e i ricordi di una battaglia non avrebbero mai voluto vivere sulla pelle e che è ben impressa nella loro memoria.

Da 5 Bloods – Come fratelli, il cast e il trailer

Curiosità del film: in questa pellicola vediamo il ritorno di Paul Walter Hauser e Jasper Paakkonen, che tornano a lavorare con Spike Lee (avevano recitato in BlacKkKlansman del 2018). Analizziamo i personaggi. Delroy Lindo interpreta Paul, mentre Clarke Peters è Otis. Norm Lewis invece interpreta Eddie, mentre Isiah Whitlock Jr. è Melvin. Poi vediamo Jean Reno, Paul Walter Hauser e Jasper Paakkonen come già detto e infine Veronica Ngo.

Da 5 Bloods – Come fratelli, dove vedere in streaming

Da 5 Bloods – Come fratelli viene caricata su Netflix a partire da venerdì 12 giugno 2020, dalle ore 9:00. Chi vuole guardare il film dovrà disporre necessariamente di un abbonamento alla piattaforma streaming. Per ora, il film di Spike Lee infatti sarà presente soltanto sulla piattaforma del celebre colosso.

Leggi anche:

1. Petizione per Boris 4, i fan chiedono a Netflix la quarta stagione e il cast appoggia l’idea / 2. Curon, la nuova serie tv italiana in arrivo su Netflix: trama, cast, streaming

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 11 giugno: Che Dio ci aiuti, New Amsterdam, Din Don Estate di Morte, la nuova serie in arrivo su Netflix: trama, cast e streaming Che Dio ci aiuti: cosa è successo nella prima puntata (replica)