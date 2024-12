Cyrano: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, alle ore 22 su Rai 1 va in onda Cyrano, film del 2021 diretto da Joe Wright. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Erica Schmidt, a sua volta tratto dalla celebre commedia Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La bella ma squattrinata orfana Rossana va a teatro con il conte De Guiche, innamorato di lei e determinato a sposarla. Rossana afferma il suo desiderio di sposarsi per amore e mentre si siede, lei e il soldato appena reclutato Christian de Neuvillette si vedono e sono immediatamente infatuati l’uno dell’altro. All’inizio dello spettacolo, l’amico d’infanzia di Rossana, il nano Cyrano de Bergerac, si oppone all’attore protagonista e lo caccia fuori dal palco con insulti in rima, poi duella con un uomo che lo definisce un mostro per le sue condizioni.

Rossana si incontra privatamente con Cyrano, che non riesce a rendersi conto di essere disperatamente innamorato di lei. Gli dice che si è innamorata a prima vista di Christian e gli chiede di organizzare un incontro. Sebbene con il cuore spezzato, Cyrano incontra Christian e scopre che è incapace di esprimere i suoi sentimenti con un linguaggio più raffinato. Non volendo deludere Rossana, Cyrano decide di scrivere innumerevoli lettere che esprimono i suoi profondi sentimenti di amore per lei, facendole passare come lettere scritte da Christian per Rossana.

Quando Christian e Rossana finalmente si incontrano di persona, lui non è in grado di eguagliare il potere delle parole di Cyrano, che l’hanno fatta innamorare di Christian, e inavvertitamente la insulta. Rossana dichiara di aver bisogno di qualcosa di più di semplici luoghi comuni e se ne va. Più tardi, Cyrano aiuta Christian a fare ammenda nascondendosi nell’ombra e sussurrando cosa dire a Rossana al balcone. Lo perdona quando arriva una lettera di De Guiche con un prete, in cui dichiara che verrà per sposarla e usarla fisicamente, anche contro il suo volere. Rossana e Christian si sposano frettolosamente e De Guiche, infuriato, fa in modo che Christian e Cyrano vengano inviati al fronte.

Cyrano: il cast

Abbiamo visto la trama di Cyrano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Peter Dinklage: Cyrano de Bergerac

Haley Bennett: Rossana

Kelvin Harrison Jr.: Christian de Neuvillette

Ben Mendelsohn: De Guiche

Monica Dolan: Marie

Bashir Salahuddin: Le Bret

Joshua James: Valvert

Anjana Vasan: Suor Claire

Ruth Sheen: Madre Marthe

Glen Hansard: Soldato

Sam Amidon: Soldato

Scott Folan: Soldato

Mark Benton: Montfleury

Richard McCabe: Prete

Peter Wight: Ragueneau

Tim McMullan: Jodelet

Mark Bagnall: Straniero

Mike Shepherd: Marchese

Paul Biddiss: Guardiano del cancello

Katy Owen: Ladra

Paul Hunter: Appassionato di teatro

Celeste Dodwell: Ragazza del teatro

Celeste Dring: Ragazza del teatro

Bettrys Jones: Pecorella

Nandi Behbeh: Pecorella danzatrice

Colin Mace: Proprietario

Lucas Peters: Ladro

Leo Rait: Figlio dell’appassionato di teatro

Kyla Goodey: Coro teatro / Aristocratica

Beverly Rudd: Coro teatro / Venditrice d’arance

Giles King: Borghese

Carl Grose: Coro teatro

Sarah Wright: Coro teatro / Burattinaia

John Locke: Operatore del riflettore

Streaming e tv

Dove vedere Cyrano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 dicembre 2024 – alle ore 22 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.