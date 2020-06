Curon, il cast della serie tv italiana in arrivo su Netflix

Netflix ha deciso di concedere un’occasione anche al soprannaturale italiano. Dopo Summertime e l’esperimento della Luna Nera con le streghe, è giunto il momento di Curon, un teen drama dalle sfumature horror/soprannaturali ambientato nella misteriosa e omonima cittadina. Le riprese, svoltesi in Alto Adige, possono contare sulla bellezza mozzafiato del lago di Resia, da cui spunta lo storico campanile della città sommersa. La storia è quella di Anna, che torna a casa 17 anni con due figli a carico. Curon è una città misteriosa e magica, ma di bello – oltre al campanile – ha ben poco. Il padre di Anna non la vuole lì e fa di tutto per mandarla via, ma Anna è testarda e crede che sia successo qualcosa a sua madre, che non si sia tolta da sola la vita. Quando poi Anna scomparirà nel nulla, i suoi figli inizieranno a capire che Curon non è quello che sembra.

Tutto sulla serie tv di Curon: trama, cast, streaming

Curon, il cast della serie: Anna e i suoi figli

Partiamo dalla protagonista, Anna, diventata una ragazza madre a 17 anni, scappata di casa in cerca di un rifugio. Anna dovrà fare i conti con la morte della madre di tanti anni fa, un padre che fa di tutto per cacciarla e due figli adolescenti che vorrebbero tornare a Milano anziché rimanere confinati in una cittadina minuscola e inquietante. Anna è interpretata da Valeria Bilello, conosciuta su Netflix per aver recitato anche in Sense8.

Al suo fianco vediamo i figli Mauro e Daria, fratelli gemelli. Mauro è un ragazzo silenzioso, fragile ma all’apparenza, ha perso parzialmente l’udito quand’era piccolo (e nel corso della storia scoprirà com’è successo e chi è stato il responsabile) e per questo motivo sua madre è molto apprensiva. Mauro è interpretato da Federico Russo, conosciuto per aver interpretato Mimmo ne I Cesaroni e anche Sam nella serie tv Alex & Co. Daria invece è un’anima irrequieta, gioca con la sua sessualità e non riesce a tenere a freno la lingua e neanche i pugni. Sfrontata e sicura di sé, Daria vuole molto bene a suo fratello e farebbe di tutto per difenderlo. La ragazza è interpretata da Margherita Morchio, che abbiamo visto nel film Succede.

Curon e il cast della serie: i personaggi secondari

E poi nel cast incontriamo Thomas, il padre di Anna, un uomo solitario ossessionato dall’oscurità di Curon e terrorizzato all’idea di perdere i suoi affetti più cari, anche per questo vuole mandare via Anna: preferisce saperla lontana e al sicuro piuttosto che vicina ma in pericolo. Thomas è interpretato da Luca Lionello, mentre Albert, il primo amore di Anna, padre di Giulio e Micki, è interpretato da Alessandro Tedeschi. Albert non ha un rapporto equo con i figli né con la moglie. Con Giulio non riesce a capirsi, mentre per Micki stravede e la tratta sempre con un occhio di riguardo. Sua moglie, Klara, ha ingoiato tanti bocconi amari nella sua vita, consapevole che il cuore di suo marito è sempre appertenuto ad Anna e lei è sempre stata il premio di consolazione.

Dov’è ambientato Curon? La location e la storia del campanile

A interpretare Klara è Anna Ferzetti, conosciuta dalla cronaca rosa come la moglie di Pierfrancesco Favino. A interpretare invece i ragazzi Giulio e Micki sono rispettivamente Giulio Brizzi e Juju Di Domenico. Poi vediamo Lucas, interpretato da Luca Castellano.

