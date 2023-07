Cure pericolose: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 15 luglio 2023, su Rai 2 va in onda il film Cure pericolose, pellicola del 2021, diretta da Jeff Hare, con protagonisti Leann Van Mol e Chris Cimperman. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista Tony (Chris Cimperman), giovane studente liceale che si appresta a frequentare il college dei suoi sogni, grazie a una borsa di studio ottenuta per meriti sportivi. Anche la sua ragazza Jasmine (Chloe Stafford) sta aspettando di sapere se è stata accettata o meno alla prestigiosa Stanford University.

Mentre stanno insieme in macchina, la ragazza riceve finalmente il tanto atteso messaggio dall’università californiana. Distratta dal telefono, Jasmine perde il controllo dell’automobile e i due rimangono vittima di un grave incidente. Di colpo tutti i sogni di Tony di diventare un campione s’infrangono brutalmente. Una lesione alla colonna vertebrale lo ha reso invalido e nessun medico sa dirgli se riuscirà mai più a camminare.

Nel frattempo, Daphné (Leann Van Mol), una giovane donna reduce da un matrimonio con un uomo violento, è stata assunta da un agenzia di assistenza ai malati. Dopo aver letto della storia di Tony, la giovane donna si offre di occuparsi di lui. Ben presto, le amorevoli cure di Daphné prenderanno una piega inquietante, trasformandosi in una vera e propria ossessione che metterà in pericolo soprattutto la vita di Jasmine…

Cure pericolose: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Cure pericolose? Tra gli attori di questo thriller troviamo Leann Van Mol, Chris Cimperman, Chloe Stafford, Meredith Thomas, Matthew Pohlkamp, Sean Gunnell, Mark Haptonstall, Hollie Schwarz, Butch Klein, Blayke Rose.

Streaming e tv

Dove vedere Cure pericolose in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata e in prima TV il 15 luglio 2023, alle ore 21:20 su Rai 2. Per sintonizzarsi sul canale apposito è necessario accendere la TV e pigiare il tasto 2 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il thriller in live streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay.