Crossword Mysteries – Un cruciverba da morire: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 23 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Crossword Mysteries – Un cruciverba da morire, film di genere thriller del 2021 diretto da David Winning e con protagonisti Brennan Elliott e Lacey Chabert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tess è un’appassionata esperta di cruciverba e gialli, la cui zia Candace la invita come ospite speciale nel suo game show preferito. Tuttavia, l’eccitazione per questo evento si trasforma rapidamente in shock quando il conduttore del programma viene misteriosamente assassinato. Un’indagine dettagliata rivela che tutti coloro che lavoravano dietro le quinte avevano un motivo per commettere il delitto, tra cui Hunter, l’ex di Tess. La tensione sale e l’elenco dei sospetti cresce, ma con il suo astuto intuito e i suoi talenti investigativi, Tess è determinata a scoprire il colpevole e risolvere il mistero. Sarà in grado di far luce sui segreti degli altri partecipanti allo show e rivelare la verità nascosta?

Crossword Mysteries – Un cruciverba da morire: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Crossword Mysteries – Un cruciverba da morire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Lacey Chabert

John Kapelos

Barbara Niven

Brennan Elliott

Jon Cor

Lucia Walters

Aadila Dosani

Danny Wattley

Peter Kelamis

Streaming e tv

Dove vedere Crossword Mysteries – Un cruciverba da morire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 23 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.