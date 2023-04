Crossword Mysteries – Proposta con omicidio: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Proposta con omicidio è il film in onda questa sera, 30 aprile 2023, alle ore 21.20 su Rai 2. Un vecchio amico di Tess viene trovato senza vita nella sua abitazione. Il detective Logan O’Connor avvia subito le indagini. Si tratta di un avvincente giallo del 2019 diretto da Don McCutcheon. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Trama

Un amico della cruciverbista Tess Harper viene ucciso nello stesso giorno in cui il cruciverba redatto da lei contiene la sua proposta di matrimonio. Ancora una volta, Tess si ritroverà a far squadra in maniera ufficiosa con il tenente Logan O’Connor: insieme proveranno a mettere insieme i puzzle di un delitto che ha radici nella Seconda guerra mondiale.

Crossword Mysteries – Proposta con omicidio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti attori molto amati come Lacey Chabert, Brennan Elliott, Barbara Nivenacey Chabert, Brennan Elliott, Barbara Niven.

Streaming e tv

Dove vedere Crossword Mysteries – Proposta con omicidio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.