Crossword Mysteries – Indovinello con il morto: trama e cast del film su Rai 2

Questa sera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21.20 va in onda l’episodio di Crossword Mysteries dal titolo Indovinello con il morto. Si tratta di un nuovo film tv in onda in prima visione. Tess, esperta di cruciverba e gialli, viene invitata come ospite speciale nel game show preferito di sua zia Candace. Le cose però prendono una piega inaspettata quando chi conduce il programma viene misteriosamente assassinato. Ben presto, si scopre che chiunque, dietro le quinte, avrebbe avuto un motivo per commettere il delitto, incluso Hunter, l’ex di Tess. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Tess Harper (Lacey Chabert) viene invitata a registrare alcuni indovinelli per il popolare quiz televisivo “Riddle me this”, e poi assiste tra il pubblico alla registrazione di una puntata del programma, insieme alla zia Candace. Al termine della puntata il conduttore, Aiden Brooks, viene trovato morto. Tess indaga sull’omicidio insieme al detective Logan (Brennan Elliott), scoprendo che chiunque, dietro alle quinte dello show, compreso il suo ex fidanzato Hunter, aveva una buona ragione per uccidere.

Crossword Mysteries – Indovinello con il morto: il cast

Abbiamo visto la trama di Indovinello cn il morto, ma qual è il cast del film di Crossword Mysteries? Ecco tutti gli attori: Lacey Chabert , Brennan Elliott , Barbara Niven , John Kapelos , Genevieve Kang , Will Shortz , Bobby Daniels. La regia è di David Winning.

Streaming e tv

Dove vedere Crossword Mysteries – Indovinello con il morto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 21 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.