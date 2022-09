Croce e delizia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 10 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Croce e delizia, film del 2019 diretto da Simone Godano. Fanno parte del cast principale Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I Castelvecchio e i Petagna sono due famiglie agli antipodi, diverse per estrazione sociale e mentalità, che si trovano a passare le vacanze estive assieme. Le loro vite vengono scombussolate quando i rispettivi capofamiglia, Tony e Carlo, annunciano di essere innamorati e di volersi sposare. I loro figli Penelope e Sandro faranno di tutto per mandare a monte la loro unione.

Croce e delizia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Croce e delizia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Carlo

Jasmine Trinca: Penelope

Fabrizio Bentivoglio: Tony

Filippo Scicchitano: Sandro

Lunetta Savino: Ida

Anna Galiena: Giulietta

Rosa Diletta Rossi: Carolina

Clara Ponsot: Olivia

Giandomenico Cupaiuolo: Gianlucone

Fabio Morici: Ragazzo donazioni

Danila Di Lanna: infermiera

Streaming e tv

Dove vedere Croce e delizia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 10 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi da Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.