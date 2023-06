Chi è Cristina Parodi, la moglie di Giorgio Gori ospite a Oggi è un altro giorno

Cristina Parodi è la moglie di Giorgio Gori, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno per parlare di Silvio Berlusconi, scomparso ieri a 86 anni. Nota giornalista, è stata la prima conduttrice del Tg5, diretto da Enrico Mentana. Si è laureata in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi le sue prime esperienze in piccole emittenti come TelePiccolo e Telereporter nei primi anni Ottanta.

Nel 1988 passa a Odeon tv, occupandosi principalmente di sport. Nel 1990 il contratto con Mediaset la porta a condurre il programma Calciomania al fianco di Maurizio Mosca e facendo l’inviata per Pressing. Come detto è stato tra i volti del primo Tg5, insieme al direttore Enrico Mentana, Cesara Buonamici e Lamberto Sposini. Dopo l’esperienza al tg di Canale 5, Cristina Parodi ha condotto trasmissioni di successo come Verissimo, La vita in diretta e Domenica in.

Sua sorella più piccola, Benedetta, si è fatta conoscere con popolari programmi di cucina, ed è la moglie di Fabio Caressa. Nel 2019 ha fondato, insieme all’amica Daniela Palazzi, un brand di abbigliamento tutto al femminile, dal nome Crida. Cristina Parodi è famosa anche per aver praticato tennis a livello agonistico per diverso tempo.

Vita privata

Nel 1995 Cristina Parodi ha sposato Giorgio Gori, che all’epoca era direttore di Canale 5. Dopo aver lasciato il mondo della televisione, Gori è passato in politica ed è attualmente sindaco di Bergamo. La coppia ha appunto tre figli, Benedetta del 1996, Alessandro del 1997 e Angelica del 2001.