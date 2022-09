Criminali come noi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Criminali come noi è il film in onda questa sera, giovedì 22 settembre 2022, alle ore 21.25 su Rai 3 in prima visione. Una pellicola del 2019 diretto da Sebastián Borensztein. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Criminali come noi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è basato sul romanzo “La notte degli eroici perdenti” di Eduardo Sacheri ed è ambientato nel 2001 in una cittadina sperduta nei pressi di Buenos Aires. Racconta la storia di alcuni amici che decidono di raccogliere una somma di denaro, necessaria per acquistare alcuni silos abbandonati così da fondare una cooperativa agricola. Purtroppo, però, la crisi economica incombe e il gruppo viene truffato dal direttore della banca e da un legale e finiscono per perdere tutti i loro soldi, tra cui i pochi risparmi che avevano. Non volendo arrendersi così, decidono di vendicarsi del danno subito, improvvisandosi criminali.

Criminali come noi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti di questa pellicola argentina sono Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi, Rita Cortese e Andrés Parra. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ricardo Darín : Fermín Perlassi

Luis Brandoni : Antonio Fontana

Chino Darín : Rodrigo Perlassi

Verónica Llinás : Lidia Perlassi

Daniel Aráoz : Rolo Belaúnde

Carlos Belloso : Medina

Marco Caponi : Hernán

Rita Cortese : Carmen Largio

Andrés Parra : Fortunato Manzi

Streaming e tv

Dove vedere Criminali come noi in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 22 settembre 2022, alle ore 21.25 su Rai 3 in prima visione. Il film è visibile al tasto 3 del digitale terrestre, 103 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire la diretta streaming su Rai Play.