Creed III: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 12 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Creed III, film del 2023 diretto ed interpretato da Michael B. Jordan, al suo debutto alla regia. La pellicola, con protagonista Michael B. Jordan, è il sequel del film del 2018 Creed II, nono capitolo della saga di Rocky Balboa e primo capitolo senza il personaggio di Rocky. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Los Angeles del 2002, un giovane Adonis “Donnie” Creed esce di nascosto con il suo migliore amico, il campione dei Golden Gloves Damian “Diamond Dame” Anderson, per vedere quest’ultimo competere in un incontro di boxe clandestino. Dopo la vittoria, Dame parla a Donnie delle sue aspirazioni di diventare professionista e campione del mondo. Durante una deviazione in un negozio di liquori, Donnie attacca impulsivamente un uomo di nome Leon.

Nel 2020, Donnie combatte e vince in una rivincita contro “Pretty” Ricky Conlan, che è appena stato rilasciato dalla sua pena detentiva e ha lavorato per tornare ad essere un contendente per un incontro di campionato. Donnie si ritira dalla boxe, per concentrarsi sulla moglie Bianca e sulla figlia sorda Amara. Tre anni dopo, Donnie gestisce la Delphi Boxing Academy con il suo allenatore Tony “Little Duke” Evers Jr. e promuove il suo pupillo, il campione del mondo Felix “El Guerrero” Chavez, in un incontro contro Viktor Drago. A causa dei suoi problemi di udito, Bianca rinuncia a esibirsi e diventa una produttrice di successo. I due vegliano sulla salute in declino di Mary Anne, la madre adottiva di Donnie. Amara aspira a diventare una pugile come suo padre, il che la mette nei guai a scuola.

Dame viene rilasciato dal carcere e riallaccia i rapporti con Donnie, al quale confida il desiderio di riprendere la sua carriera di pugile. Donnie invita a malincuore Dame in palestra per allenarsi con Chavez, ma il suo stile aggressivo attira il disprezzo di Chavez e Duke. In seguito, Dame visita la casa di Donnie, dove incontra la sua famiglia e racconta del periodo trascorso insieme in una casa famiglia, di cui Bianca non ha mai sentito parlare. In privato, Dame esprime il desiderio di avere una chance per il titolo contro Chavez, citando la precedente chance di Donnie, ma questi rifiuta.

A una festa per l’etichetta discografica di Bianca, Dame parla cripticamente a Bianca di Leon prima che Drago venga attaccato da un assalitore sconosciuto; la sua ferita mette in dubbio il suo incontro con Chavez. Donnie suggerisce Dame come avversario, proponendo un incontro da sfavorito, simile alla prima occasione di Rocky Balboa per il titolo, che Chavez accetta. Durante l’incontro, Dame combatte in modo sporco, ma mette Chavez al tappeto, vincendo l’indiscusso titolo dei pesi massimi.

Creed III: il cast

Abbiamo visto la trama di Creed III, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael B. Jordan: Adonis Creed

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Jonathan Majors: Damian “Dame” Anderson

Phylicia Rashād: Mary Anne Creed

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

José Benavidez Jr.: Felix Chavez

Tony Bellew: Ricky Conlan

Florian Munteanu: Viktor Drago

Streaming e tv

Dove vedere Creed III in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.