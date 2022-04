Così è la vita: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 24 aprile 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda C0sì è la vita, film del 1998 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Il film ha incassato 22522708 euro, risultando il maggior successo commerciale del trio dopo Chiedimi se sono felice, seguito da La leggenda di Al, John e Jack. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aldo Baglio, detto Bancomat, è detenuto nel carcere di San Vittore; Giacomo Poretti è un impacciato agente di polizia con velleità da scrittore che vive insieme alla sorella, al cognato e al nipote, mentre Giovanni Storti è un bizzarro inventore di giocattoli sposato con Elena. Una mattina Aldo deve essere scortato in tribunale dalla volante guidata da Giacomo. Durante il viaggio, Giacomo non sa che strada percorrere per arrivare al tribunale e chiede ad Aldo di prendere lo stradario nel vano portaoggetti; aprendolo, Aldo vi trova la pistola d’ordinanza del poliziotto, se ne appropria e prende Giacomo in ostaggio. Contemporaneamente, a Giovanni viene rubata l’auto e incappa proprio nella macchina in cui ci sono Giacomo e Aldo, di cui diventa così il secondo ostaggio. Giacomo riesce ad avvertire il comando del sequestro via radio. Il gruppo procede, ma viene presto raggiunto dalle volanti della Polizia. Aldo costringe quindi i due a una fuga, al termine della quale riesce a seminare le volanti in un bosco, e una volta al sicuro ordina a Giacomo di uscire dal nascondiglio ma l’automobile precipita in uno strapiombo, prende fuoco ed esplode. I passeggeri, comunque, riescono a uscirne appena in tempo…

Così è la vita: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Così è la vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Marina Massironi: Clara

Antonio Catania: agente Catanìa

Big Jimmy: Crapanzano

Elena Giusti: Elena, moglie di Giovanni

Augusto Zucchi: commissario Polizia

Carlina Torta: sorella di Giacomo

Francesco Pannofino: cognato di Giacomo

Saturno Brioschi: ragazzo con la maglietta di Che Guevara

Fabio Biaggi: nipote di Giacomo

Mohamed El Sayed: Sig. Faleta

Cesare Gallarini: Carmine

Fabrizio Amachree: Platone

Giovanni Cacioppo: uomo fermo in strada con l’auto guasta

Bobby Rhodes: sceriffo

Giorgio Centamore: cuneista della prigione

Streaming e tv

Dove vedere Così è la vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 24 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari eventi Mediaset da pc, tablet e smartphone.