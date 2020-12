Cos’è davvero Natale? Lo speciale di Enrico Mentana su La7 | Anticipazioni

Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, su La7 in prima serata dalle 21.15, va in onda lo speciale condotto da Enrico Mentana Cos’è davvero Natale? Una domanda non certo semplice, soprattutto in un ano complesso come quello che abbiamo vissuto. Queste festività, a causa della pandemia, saranno certamente diverse dal solito.

Non solo il classico scontro tra fede e consumismo, ma in questo difficile 2020 il Natale sarà soprattutto un richiamo alla responsabilità, per evitare un nuovo aumento dei contagi. Una vera e propria guerra quella contro il Covid, che ha riscritto – o almeno avrebbe dovuto riscrivere – anche i rapporti tra scienza e politica, che sta mettendo a dura prova la fede dei cittadini nelle Istituzioni, prima ancora della fede dei Cattolici in questo Natale che richiede sacrifici.

Mentre molti si lamentano per i divieti imposti dal Governo, spicca la figura di Papa Francesco, il quale non solo ha anticipato la Santa Messa della Vigilia di Natale alle 19.00 del 24 dicembre, ma più di tutti ha colto l’eccezionalità della Pandemia per ricordare ai fedeli la vera natura del Natale, al di là degli aspetti più ‘sociali’ e ‘culturali’ di una Festa che proprio quest’anno ha bisogno di essere riscoperta. Anche, e soprattutto, nel nome di chi non potrà festeggiarlo.

In questo incrocio tra fede, politica, scienza e società, Enrico Mentana prova a raccontare cosa sia davvero Natale in questo 2020. Di questo si parlerà nello speciale Cos’è davvero Natale condotto da Enrico Mentana. In studio ospiti e commentatori come il Cardinale Gianfranco Ravasi, il ‘ministro della cultura’ del Vaticano. L’appuntamento con lo speciale Cos’è davvero Natale quindi è per questa sera, martedì 22 dicembre, dopo Otto e Mezzo su La7 dalle 21.15.

