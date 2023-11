Corpo libero: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata, 8 novembre

Stasera, 8 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza e ultima puntata di Corpo libero, la serie tv thriller ambientata nel mondo della ginnastica artistica femminile, in un’Italia montana e remota, durante una settimana d’inverno che cambierà per sempre i destini delle giovani protagoniste. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il primo episodio di stasera si apre con la vigilia della finale a squadre: Martina, che ha passato la notte lontana dalle compagne, vede Carla e Nadia, finora inseparabili, che stanno litigando violentemente ma non c’è tempo per i chiarimenti. La ragazza intanto sembra aver ritrovato la grinta, ma inaspettatamente la coach abbassa le difficoltà degli esercizi, mentre Alex la rassicura che è per il suo bene. Incoraggiata dalla presenza di Pietro sugli spalti, Martina fa di tutto per vincere, ma è sempre più certa che qualcosa di strano stia accadendo alle atlete del torneo. Una preoccupazione che diventa quasi certezza dopo un confronto con Angelica che, come Martina, sa distinguere tra sana competizione e pericolosa ossessione.

Nell’episodio conclusivo, la mattina della finale, le ragazze affrontano una terribile scoperta: sotto un cumulo di neve c’è un cadavere. Martina, che ormai conosce la verità sul torneo, si scaglia contro Rachele. L’ispettrice Elena Pace inizia a interrogarle una dopo l’altra. La loro versione dei fatti si scontra presto con ciò che è successo davvero nella notte di venerdì. L’ultima ad avere avuto contatti con la vittima sembra essere proprio Martina, che diventa la principale sospettata. Una serie di confessioni confondono le indagini, mentre diventa sempre più chiaro che l’aggressività e l’ossessione delle atlete non sono solo il frutto di forte stress e competizione, ma la conseguenza di un piano preciso e calcolato che coinvolge tutte le squadre del torneo. Ma chi è davvero l’assassino? E se ci fosse ancora un ultimo segreto da svelare?

Corpo libero: il cast del film

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Corpo libero, ma qual è il cast della serie tv? Nel cast Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e con Barbara Chichiarelli. La serie è uno dei progetti dell’Alleanza Europea, che questa volta vede la Rai collaborare con il servizio pubblico tedesco ZDF. La regia è di Cosima Spender e Valerio Bonelli della fortunata docu-serie SanPa (Netflix), mentre la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Ilaria Bernardini insieme a Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e all’ex-ginnasta Giordana Mari.