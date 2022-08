Contromano: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 19 agosto 2022, va in onda Contromano su Rai 3. Il film è una commedia italiana uscita nel 2018 con la regia di Antonio Albanese, che figura anche come attore protagonista. Dura circa 102 e approda in prima serata nuovamente su Rai 3. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Contromano. Il film racconta di Mario Cavallaro, un uomo che segue una stretta routine. Si sveglia alla stessa ora, colazione allo stesso bar, apre il suo negozio puntuale. La sua monotonia viene spezzata un giorno quando scopre che il caffè dove fa colazione tutti i giorni sta per essere venduto. Al suo posto aprirà un ristorante egiziano. In più davanti al suo negozio di scarpe appare Oba, un venditore ambulante di calzini che arriva dal Senegal. Mario si convince che Oba rappresenti la causa di tutti i suoi problemi per cui decide di riportarlo a casa sua. Oba accetta, ma a patto che anche sua sorella Dalida possa andare con loro.

Contromano: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Contromano. Ecco di seguito l’elenco dei protagonisti, attori e rispettivi personaggi:

Antonio Albanese: Mario Cavallaro

Alex Fondja: Oba

Aude Legastelois: Dalida

Daniela Piperno: Gisella

David Anzalone: Umberto

Valentina Pace: cognata di Umberto

Streaming e TV

Dove vedere Contromano in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata venerdì 19 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.