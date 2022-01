Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 gennaio 2022

Questa sera, domenica 30 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 gennaio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Veronica Gentili ospiterà Paolo Del Debbio, Maurizio Belpietro e Vittorio Sgarbi per commentare quanto accaduto in questi giorni di candidature a vuoto tra schede bianche e nomi fantasiosi. Al Bano, ospite della serata, spiegherà perché voleva cantare L’Inno di Mameli sotto al Quirinale dedicandolo al presidente Sergio Mattarella. Sullo sfondo delle giostre politiche, il grido d’allarme degli imprenditori. In un documento esclusivo, il caso della super truffa di un imprenditore edile che ha intascato milioni tra bonus e ristori. Il punto sui medici di base, un “viaggio” nella mente dei no vax e lo stupro a Roma Primavalle. Infine, con la pornostar Malena, si parlerà del sesso ai tempi del Covid.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 30 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.