Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 agosto 2021

Questa sera, lunedì 30 agosto 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la nuova trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 agosto 2021, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro dell’ultimo appuntamento con Controcorrente un’intervista a tutto campo al leader della Lega Matteo Salvini, con un particolare focus sulla crisi in Afghanistan e sul caso Lamorgese. A seguire, con il professor Massimo Galli, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e il leader di Azione Carlo Calenda, spazio a un dibattito sulla ripartenza dopo un’estate in zona bianca e sull’obbligo vaccinale che il Governo sembra si appresti a introdurre con un’apposita legge: il Paese è pronto a gestire l’avvio di tutte le attività con l’arrivo dell’autunno? Infine, anche questa settimana la trasmissione dedicherà un ampio approfondimento al dibattito sulle origini della pandemia e alle relative bufale e teorie del complotto nate in questi due anni e legate all’ancora sconosciuta causa che ha provocato la comparsa del virus pandemico.

Controcorrente: gli ospiti

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Controcorrente, ma quali sono gli ospiti? Oltre a quelli già presentati ci saranno il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, il professor Matteo Bassetti, Alessandro Sallusti, Alessandro Meluzzi, Piero Sansonetti, Klaus Davi e Maria Giovanna Maglie.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, lunedì 30 agosto 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.