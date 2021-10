Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 ottobre 2021

Questa sera, domenica 3 ottobre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 3 ottobre 2021, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro dell’ultimo appuntamento con Controcorrente il green pass. Con l’aiuto del microbiologo Andrea Crisanti, si analizzerà questo strumento, mentre si avvicina il 15 ottobre con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della certificazione verde sul posto di lavoro. C’è chi non ha intenzione di vaccinarsi o di sottoporsi frequentemente a tampone e si sta organizzando per aggirare le regole. Con un’inchiesta, le telecamere della trasmissione mostreranno il caso di un medico di Roma finito sotto indagine della Procura per aver rilasciato certificati vaccinali falsi. A seguire, ampio spazio ai furbetti del reddito di cittadinanza, con testimonianze da Nord a Sud di percettori che svolgono lavori in nero per non perdere il sussidio. E ancora, con il virologo Fabrizio Pregliasco, un approfondimento sulle cure domiciliari per combattere il Covid-19. Infine, un nuovo focus sulle teorie del complotto e sulla “dittatura sanitaria”, un vero e proprio sistema di propaganda che dilaga e ha seguito sui social, diffondendo spesso fake news e alimentando incertezze e paure rispetto alla vaccinazione.

Controcorrente: gli ospiti

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Controcorrente, ma quali sono gli ospiti? Oltre a quelli già presentati ci saranno Maurizio Belpietro, Pietro Senaldi, Piero Sansonetti, Paolo Del Debbio, Antonella Boralevi, Tommaso Labate, Antonio Caprarica, Fabio Dragoni, Roberta Villa, Piergiorgio Odifreddi, Vauro, Gianfranco Vissani, Alessandro Meluzzi e Mariano Amici.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, domenica 3 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.