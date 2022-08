Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 agosto 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 3 agosto 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 3 agosto 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata stasera Veronica Gentili si occuperà delle alleanze delle candidature e dei programmi che tutti i partiti stanno stilando in vista delle politiche. Tra gli altri temi non si può non parlare degli alti tassi di inflazione che stanno influenzando i nostri consumi e degli sbarbi con collegamenti da Lampedusa. Si parlerà anche di Civitanova Marche e del caso dell’uomo ucciso per strada. Ormai un argomento ricorrente del programma sono i diritti della comunità LGBT+, raccogliendo le testimonianze di alcuni protagonisti sui casi di disforia nelle cliniche in cui si opera il cambio di sesso. Tra gli ospiti della puntata di stasera troveremo l’ex presidente della Camera Laura Boldrini e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

