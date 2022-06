Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 giugno 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 giugno 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

All’indomani della missione del premier Mario Draghi al G7, ci si chiederà se il governo, tra guerra in Ucraina, prezzi che schizzano alle stelle e tensioni politiche interne, si debba preparare ad affrontare la tempesta perfetta. Nel corso della puntata, ci sarà anche un approfondimento sulla carenza di lavoratori stagionali, con alcune testimonianze in studio. La responsabilità è davvero tutta del reddito di cittadinanza? Spazio inoltre al tema del cambio di genere dei minorenni con il racconto della mamma di un bambino transgender. Infine, un focus sull’aborto, con un reportage sulla situazione in Italia e tutti gli aggiornamenti in diretta dagli Stati Uniti, dove il diritto a interrompere la gravidanza è stato cancellato dalla Corte Suprema, provocando proteste in tutto il paese.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 29 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.