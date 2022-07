Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 luglio 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 27 luglio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 luglio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Veronica Gentili intervisterà il leader di Azione Carlo Calenda in merito alla campagna elettorale e alle varie alleanze che si stanno creando tra i partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. Durante la serata, con Debora Serracchiani e Licia Ronzulli, si parlerà delle preoccupazioni degli italiani, tra inflazione e misure del governo Draghi rimaste in sospeso. Nel corso della puntata, un’intervista al Cardinal Sepe, che esporrà il punto di vista del mondo cattolico sulla situazione politica e sulle prospettive in vista delle urne. Infine, un focus sui diritti della comunità Lgbt, con le voci e i racconti di alcuni protagonisti.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.