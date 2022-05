Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 maggio 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 25 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 maggio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nelle ore in cui da una parte si inizia a parlare di negoziati e dall’altra continua l’avanzata russa, Veronica Gentili tornerà a parlare della guerra in Ucraina, cercando di capire insieme con i suoi ospiti quali possano essere le soluzioni percorribili. Questa settimana la conduttrice intervisterà Kirill Martynov, il vicedirettore del periodico russo Novaja Gazeta accusato di tradimento e ora in auto-esilio. Nel corso della puntata si parlerà anche dei casi di vaiolo che si sono verificati in Italia, con l’obiettivo di fare chiarezza assieme agli esperti sulla pericolosità del virus.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

