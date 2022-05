Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 maggio 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 18 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 maggio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nei giorni in cui sale la tensione tra Russia e Occidente in vista dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, Veronica Gentili tornerà a parlare della guerra in Ucraina, dando tutti gli aggiornamenti in diretta. Oltre agli esperti e ai commentatori, la conduttrice ospiterà Paolo Nori, il professore che si era visto sospendere il suo corso universitario su Dostoevskij, con il quale parlerà anche di russofobia. Nel corso della puntata verranno aperti tanti collegamenti in diretta, come quello con l’ex comandante della Brigata Wagner Maratt Gabidullin, oltre a quelli degli inviati sul fronte ucraino.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.