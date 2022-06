Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 giugno 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 15 giugno 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 giugno 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

All’indomani delle amministrative, Veronica Gentili si chiederà se le divisioni politiche sulla guerra in Ucraina abbiano influenzato il voto degli italiani. Nel corso della puntata ci sarà anche un approfondimento sugli effetti economici del conflitto nel nostro Paese, con gli esperti che in studio spiegheranno nel dettaglio quali siano gli aumenti a cui dobbiamo fare fronte nel nostro quotidiano, dal pieno di benzina alla spesa. Partendo dal racconto del Gay Pride appena andato in scena a Roma, la conduttrice si interrogherà poi sull’utilità di queste manifestazioni insieme con i suoi ospiti e con una ragazza picchiata per il suo orientamento sessuale che racconterà la sua esperienza. Infine, ci sarà un focus sul body shaming, partendo dalle polemiche sulla foto in bikini della conduttrice e attrice Vanessa Incontrada pubblicata sui giornali pochi giorni fa e circolata sui social.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.