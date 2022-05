Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 11 maggio 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 11 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 maggio 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

All’indomani della parata del 9 maggio a Mosca, dove Vladimir Putin ha sferrato l’ennesimo attacco all’America e all’Occidente, in studio si tornerà a parlare della guerra in Ucraina, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. Oltre agli esperti e ai commentatori, uno degli ospiti della serata sarà il filosofo e linguista Noam Chomsky, con il quale si cercherà di analizzare la posizione dell’Italia in questo conflitto e il suo rapporto con gli Stati Uniti, anche alla luce della visita di Mario Draghi a Joe Biden. Nel corso della puntata verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte ucraino.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

