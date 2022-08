Contra – La parte avversa: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 7 agosto 2022, va in onda per la prima volta su Canale 5 Contra – La parte avversa. Si tratta di un film tedesco uscito per la prima volta nel 2020 con la regia di Sonke Wortmann di genere commedia ed è naturalmente ambientato in Germania. Di seguito vediamo la trama, chi fa parte del cast e dove seguirlo anche in streaming.

Trama

Partiamo dalla trama. Contra – La parte avversa come già anticipato è ambientato nella Germania odierna e la protagonista è Naima, una ragazza musulmana vittima di discriminazione da parte del suo professore di legge. Richard Pohl è stato duramente criticato e rischia di essere licenziato. Per correre ai ripari, il professore viene incaricato da parte del comitato disciplinare dell’università di aiutare la studentessa in questione per una gara di dibattito. A quel punto Richard può scegliere se uscire di scena con disonore oppure rimboccarsi le maniche e aiutare Naima. Il professore sceglie la strada da mentore.

Contra – La parte avversa: il cast del film

Ora che abbiamo visto grosso modo la trama, passiamo al cast. La protagonista, la studentessa Naima, ha le fattezze dell’attrice Nilam Farooq. Il professore Richard Pohl invece è interpretato da Christoph Maria Herbst. Nel cast ci sono anche Hassan Akkouch, Ernst Stötzner, Myriam Abbas, Michael Abendroth, Sarah Andiel, Aslan Aslan.

Streaming e TV

Dove vedere Contra – La parte avversa in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 7 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.